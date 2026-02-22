РФ намагалась залишити Одещину без світла і тепла: ворог бив вночі по енергетиці (фото)

Росіяни в ніч на 22 лютого вчергове здійснили масований обстріл Одеської області. Під ударом дронів знову опинилась енергетика, а на місці влучань були пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України та канал глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
Читайте також: Одеса готується до стихії без світла та тепла
"Вночі ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області, намагаючись залишити людей без світла та тепла", - розповіли у ДСНС.
Рятувальники додали, що внаслідок влучання сталися значні пошкодження та масштабні пожежі. Однак вони оперативно ліквідували всі осередки пожежі.
Водночас Кіпер уточнив, що під ударом опинилися саме енергетична інфраструктура. Наразі триває оцінка стану енергооб'єктів та усунення наслідків.
"На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - резюмував глава обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, росіяни минулої ночі також обстрілювали регіон. Зокрема, окупанти атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області, внаслідок чого той зазнав значних руйнувань.
Крім того, тієї ж ночі постраждала міська інфраструктура і кілька житлових будинків. За даними місцевої влади, постраждав навчальний заклад.