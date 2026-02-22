РФ пыталась оставить Одесскую область без света и тепла: враг бил ночью по энергетике (фото)

"Ночью враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры области, пытаясь оставить людей без света и тепла", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что в результате попадания произошли значительные повреждения и масштабные пожары. Однако они оперативно ликвидировали все очаги пожара.

В то же время Кипер уточнил, что под ударом оказались именно энергетическая инфраструктура. Сейчас идет оценка состояния энергообъектов и устранение последствий.

"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - резюмировал глава областной военной администрации.