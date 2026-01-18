Ілюстративне фото: РФ намагається створити "буферну зону" на Харківщині та Сумщині (GettyImages)

Росіяни посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану "буферну зону" в Харківській і Сумській областях.

Про це розповів речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп’як, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Ми - Україна".