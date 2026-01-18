РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине и Сумщине
Россияне усиливают давление на украинские позиции на Слобожанском направлении и пытаются создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях.
Об этом рассказал спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпьяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы - Украина".
По его словам, ключевая задача украинских подразделений - не допустить реализации намерений врага.
"Наша задача сейчас - не дать им создать эту "буферную зону", - подчеркнул Карпьяк.
Атаки возле Мирополья
Спикер сообщил, что накануне малые пехотные группы армии РФ пытались атаковать украинские позиции в направлении Мирополья Сумской области. Однако оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить.
Попытки прорыва через газовую трубу
Кроме того, по словам Карпьяка, российские военные пытаются использовать газовую трубу для скрытого приближения к линии боевого соприкосновения. Однако эти попытки также завершаются неудачей.
За прошедшую неделю только за полчаса противник потерял 18 военнослужащих, которые пытались осуществить высадку через трубу. Точка выхода, по словам спикера, находится под полным контролем украинских защитников.
Ситуация в Сумской области
18 декабря российские войска пересекли государственную границу в районе села Грабовское Сумской области и вывезли в РФ около 50 местных жителей, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.
По данным ВСУ, оккупантам удалось закрепиться в Грабовском - сейчас там находится около сотни российских военных, в том числе контрактники мотострелковой бригады. Попытки продвинуться дальше вглубь области и проверить другие участки границы для врага оказались безуспешными, после чего он сосредоточился на обустройстве позиций в захваченном населенном пункте.
Как сообщил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские подразделения продолжают укрепляться и дистанционно минировать подступы к Грабовскому, пытаясь исключить контратаки ВСУ.
В то же время в Центре коммуникаций группировки войск "Курск" подчеркнули, что село Андреевка на Сумщине остается под полным контролем Сил обороны Украины, а сообщения о его якобы захвате являются ложными.