РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине и Сумщине

Россияне усиливают давление на украинские позиции на Слобожанском направлении и пытаются создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях.

Об этом рассказал спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпьяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы - Украина".