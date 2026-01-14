Росія намагається завоювати плацдарм для обстрілів Запоріжжя, - Волошин

"Варто зазначити, що зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати нашу оборону біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося", - розповів Волошин.

За його словами, Сили оборони України блокують просування ворога, знищуючи його там.

Крім того, досить активним є Оріхівський напрямок - найзахідніший напрямок, де є декілька точок боїв. Там ворог також намагається прорвати нашу оборону і просунутися вглиб української території.

"Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту", - додав речник.

Він зазначив, що це селище розташоване на вигідному плацдармі - це панівні висоти в цьому районі, і якщо їх захопити й розташувати тут певні види озброєння.

Ними можна тримати під вогневим контролем і завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також тримати під обстрілами й логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід - до Гуляйполя та Оріхова.

deepstatemap.live