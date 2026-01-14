Россия пытается завоевать плацдарм для обстрелов Запорожья, - Волошин

"Стоит отметить, что сейчас довольно активное и Александровское направление, где противник также провел почти полтора десятка боевых столкновений. Здесь он пытался прорвать нашу оборону возле нескольких населенных пунктов, но это ему не удалось", - рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны Украины блокируют продвижение врага, уничтожая его там.

Кроме того, достаточно активным является Ореховское направление - самое западное направление, где есть несколько точек боев. Там враг также пытается прорвать нашу оборону и продвинуться вглубь украинской территории.

"В частности, это участок возле населенного пункта Степногорск. Там враг штурмует наши позиции у Плавней и Приморского и хочет подойти ближе к Степногорску, инфильтроваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта", - добавил спикер.

Он отметил, что этот поселок расположен на выгодном плацдарме - это господствующие высоты в этом районе, и если их захватить и расположить здесь определенные виды вооружения.

Ими можно держать под огневым контролем и наносить удары по восточным, юго-восточным и южным окраинам Запорожья, а также держать под обстрелами и логистические пути, которые идут из Запорожья на восток - в Гуляйполь и Орехов.

deepstatemap.live