RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия пытается завоевать плацдарм для обстрелов Запорожья, - Волошин

Фото: россияне пытаются прорваться в Степногорск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Российские войска пытаются прорваться к Степногорску Запорожской области. Этот поселок расположен на выгодном для врага плацдарме, который открывает огонь по Запорожью.

Об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Стоит отметить, что сейчас довольно активное и Александровское направление, где противник также провел почти полтора десятка боевых столкновений. Здесь он пытался прорвать нашу оборону возле нескольких населенных пунктов, но это ему не удалось", - рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны Украины блокируют продвижение врага, уничтожая его там.

Кроме того, достаточно активным является Ореховское направление - самое западное направление, где есть несколько точек боев. Там враг также пытается прорвать нашу оборону и продвинуться вглубь украинской территории.

"В частности, это участок возле населенного пункта Степногорск. Там враг штурмует наши позиции у Плавней и Приморского и хочет подойти ближе к Степногорску, инфильтроваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта", - добавил спикер.

Он отметил, что этот поселок расположен на выгодном плацдарме - это господствующие высоты в этом районе, и если их захватить и расположить здесь определенные виды вооружения.

Ими можно держать под огневым контролем и наносить удары по восточным, юго-восточным и южным окраинам Запорожья, а также держать под обстрелами и логистические пути, которые идут из Запорожья на восток - в Гуляйполь и Орехов.

deepstatemap.live

 

Бои в Запорожской области

Напомним, одни из самых ожесточенных боев на фронте сейчас идут в районе Гуляйполя Запорожской области.

По словам военных, россияне заходят с северо-западной и до юго-западной частей города. Украинские силы работают во всех частях города, пытаясь обрезать вражескую логистику, и не дать армии РФ подвести группы закрепления. Противник ежедневно теряет до 300 человек.

Сейчас в Гуляйполе продолжаются бои, хотя город уже фактически стал большой серой зоной. В то же время в Запорожской области враг активизировался еще на двух участках и будет пытаться продвигаться в сторону Ореховского района с северо-востока.

Кроме того, ранее в Силах обороны сообщали, что российские оккупанты на Гуляйпольском направлении получили большое количество термобарических ручных гранат, которые они будут использовать для "сбросов" с дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВойна в Украине