РФ готує термобаричні "скиди" в районі Гуляйполя: чим це небезпечно для ЗСУ
Російські окупанти на Гуляйпільському напрямку отримали велику кількість термобаричних ручних гранат, які вони використовуватимуть для "скидів" із дронів.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"За даними нашої розвідки, на Гуляйпільському напрямку кілька днів тому російські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат для того, щоб здійснювати "скиди" по наших позиціях", - розповів Волошин.
Він уточнив, що росіяни хочуть підірвати укриття українських захисників за допомогою такого озброєння.
Термобарична зброя
Термобарична зброя являє собою клас боєприпасів, дія яких заснована на використанні атмосферного кисню для посилення вибухової потужності.
Під час підриву термобаричного пристрою паливна суміш розпорошується і потім запалюється за рахунок кисню з повітря, що створює потужну ударну хвилю і високотемпературний вибух, більш енергійний, ніж у звичайних боєприпасів однакової ваги.
Такі пристрої можуть застосовуватися як з переносних гранатометів, так і з літаків та інших платформ.
Термобаричні гранати - це вид термобаричних боєприпасів, які призначені для ураження живої сили, укриттів і легкоброньованої техніки противника.
До слова, 24 грудня український підрозділ ударних дронів Lasar's Group знищив вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", яка стріляє термобаричними боєприпасами.