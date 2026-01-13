РФ готує термобаричні "скиди" в районі Гуляйполя: чим це небезпечно для ЗСУ

Російські окупанти на Гуляйпільському напрямку отримали велику кількість термобаричних ручних гранат, які вони використовуватимуть для "скидів" із дронів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, на Гуляйпільському напрямку кілька днів тому російські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат для того, щоб здійснювати "скиди" по наших позиціях", - розповів Волошин. Він уточнив, що росіяни хочуть підірвати укриття українських захисників за допомогою такого озброєння.