РФ намагається прорватись на Харківщині: речник ОСУВ “Хортиця” розповів деталі

Російські війська продовжують спроби просунутися вздовж кордону поблизу Харківської області. Проте поки що йдеться про "прощупування" оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов на телемарафоні.

"Зазвичай російські атаки як йшли в бік Вовчанська та Вовчанських Хуторів - так туди й ідуть, вони в цьому плані не змінилися", - пояснив Трегубов.

Втім, як зазначив речник ОСУВ "Хортиця", наразі не йдеться про великі атаки, скоріше про "прощупування".

Ситуація на фронті України

Нагадаємо, що днями на фронті було зафіксовано просування російських окупантів на півночі Сумської та Харківської областей.

Водночас, як сьогодні повідомили в Генштабі, Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Тим часом на фронті фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою та Кураховим.

Детальніше про те, як виглядає ситуація на фронті станом на сьогодні, 24 травня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, відомо, що від початку доби, на Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, але отримав відсіч.

Зауважимо, що за останню добу, з 23 на 24 травня, російські окупанти втратили в боях проти України ще понад тисячу солдатів. Військові ЗСУ також знищили 47 ББМ, 36 артсистем, 232 безпілотники та 232 одиниці автотехніки противника.

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