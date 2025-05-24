ЗСУ просунулися під Торецьком, ворог тисне на двох напрямках: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим на фронті фіксується просування з боку російських загарбників під Новопавлівкою та Кураховим.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 24 травня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

У Курській області 23 травня тривали обмежені бойові дії. Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ продовжували атаки поблизу Тьоткіно та в невизначених районах у напрямку Глушково (на захід від Суджі).

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області 23 травня.

"Північна вісь"

23 травня російські окупанти продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, але успіху не мали.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

23 травня російські загарбники продовжували обмежені наступальні дії у Харківській області в районі Вовчанська, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

23 травня російські окупанти продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Кіндрашівки, Довгенького, Голубівки та в напрямку Малої Шапківки, поблизу Петропавлівк та в напрямку Піщаного 22 і 23 травня.

Речник української бригади, яка діяла на Куп’янському напрямку, повідомив 23 травня, що росіяни приділяють першочергові зусилля встановленню понтонних мостів і спеціальних переправ на західний берег річки Оскіл.

23 травня російські загарбники продовжували наступати на напрямку Борової, але не просунулися. 22 і 23 травня війська РФ атакували в районі Колісниківки, Нової Кругляківки та Загризового, а також в районі Греківки.

23 травня російські окупанти наступали на Лиманському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували біля Рідкодуба, Нового Миру, Новомихайлівки, Липового, Зеленої Долини, біля Нового і Мирного, а також біля Торського 22 і 23 травня.

Заступник керівника українського підрозділу, який діяв на Лиманському напрямку, повідомив 23 травня, що російські загарбники посилили наземні штурми, використовуючи листя та погодні умови.

Операція РФ №3 - Донецька область

23 травня російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 22 і 23 травня війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки та в районі Виїмки.

23 травня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але успіху не мали. 22 і 23 травня війська РФ атакували біля самого Часового Яру та біля Білої Гори.

23 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що 21 травня Сили оборони України завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому Бахмуті, в результаті чого був пошкоджений командний пункт.

Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, показують, що ЗСУ просунулися в північній частині Торецька та на північ від Торецька.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Озарянівки, Дружби, Диліївки, Дачного, Кримського, Новоспаського, в районі Романівки, Олександрополя, Гнатівки, Зорі, Яблунівки, Нової Полтавки, наступали на Полтавку, Русин Яр і Попів Яр 22 і 23 травня. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували в районі Полтавки - Попів Яр.

Заступник командира українського механізованого батальйону, який діє на Торецькому напрямку, повідомив, що росіяни намагаються перекрити наземні лінії зв’язку ЗСУ ударами БПЛА, і що ворог продовжує атакувати піхотою з використанням легкої техніки, включаючи мотоцикли та баггі..

Командир українського батальйону безпілотників, який діє на Торецькому напрямку, повідомив, що окупанти сконцентрували в цьому районі значну кількість підрозділів безпілотників, які використовують різні типи БПЛА, у тому числі оптоволоконних.

23 травня російські загарбники продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ атакували в районі Променя, Єлизаветівки, Малинівки, Новоторецького, Миролюбівки, наступали в напрямку Шевченка Першого, біля Лисівки, Даченського, Шевченка, Звірового та Удачного 22 і 23 травня. 22 травня російський "воєнкор" розповів, що ЗСУ контратакували під Мирним.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Як показують оприлюднені 23 травня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися на північний схід від Троїцького (на південний схід від Новопавлівки).

22 і 23 травня російські загарбники атакували в районі Новомиколаївки, Котлярівки та Троїцького.

Український офіцер із підрозділу, який діяв на Новопавлівському напрямку, повідомив, що в цьому районі активізуються бої, а росіяни під час штурму не використовують бронетехніку та мотоцикли. Офіцер зазначив, що для транспортування піхоти ворог використовує мотоцикли та цивільну техніку.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, показують, що війська РФ, ймовірно, нещодавно окупували Одрадне (на південний захід від Курахового).

22 і 23 травня російські загарбники атакували в районі Костянтинополя, Андріївки, Олексіївки, Багатиря та Одрадного. Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Багатиря та Одрадного.

Війська РФ 23 травня продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але успіху не мали. 22 і 23 травня російські окупанти атакували біля Бурлацького, Веселого, в напрямку Комара, біля Шевченка, Зеленого Поля та Новополя. Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували на південь від Комара, на схід від Веселого, а також поблизу Бурлацького та Новополя.

"Південна вісь"

22 і 23 травня російські окупанти продовжували штурмові дії на Запорізькому напрямку на схід від Гуляйполя в районі Високого, але не просунулися. 22 і 23 травня війська РФ атакували біля Новоданилівки та Степового.

23 травня російські загарбники вели штурмові дії на Херсонському напрямку, але успіху не мали.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ 23 травня повідомлялося, що з початку доби на фронті відбулося 150 боїв.

У військовому командуванні також розповіли, що найбільша кількість ворожих атак та штурмів тепер фіксується на двох напрямках - це Покровський та Курський, на якому посилилася активність з боку противника.

Додамо, експерти JPMorgan представили чотири варіанти завершення російсько-української війни, це так звані білоруський, грузинський, ізраїльський та південнокорейські сценарії.