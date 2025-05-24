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Ще понад 1100 окупантів і багато техніки: в Генштабі оновили дані щодо втрат росармії

Субота 24 травня 2025 07:52
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Ще понад 1100 окупантів і багато техніки: в Генштабі оновили дані щодо втрат росармії Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники ліквідували за добу ще 1130 російських загарбників, а також знищили багато ворожої військової техніки. Зокрема, Сили оборони "мінусували" 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, а ще - 232 БПЛА противника.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 979 830 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 852 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 622 (+47) од.;
  • артилерійських систем - 28 201 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1 395 (+5) од.;
  • засоби ППО - 1 169 (+2) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 177 (+232) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 49 639 (+232) од.;
  • спеціальної техніки - 3 895 од.

Ще понад 1100 окупантів і багато техніки: в Генштабі оновили дані щодо втрат росармії

Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті 23 травня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 150 боїв.

Також у Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість ворожих атак та штурмів тепер фіксується на двох напрямках - це Покровський та Курський, на якому посилилася активність з боку противника.

В оприлюдненому 24 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів під Новопавлівкою та Кураховим.

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