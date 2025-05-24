Ще понад 1100 окупантів і багато техніки: в Генштабі оновили дані щодо втрат росармії

Українські захисники ліквідували за добу ще 1130 російських загарбників, а також знищили багато ворожої військової техніки. Зокрема, Сили оборони "мінусували" 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, а ще - 232 БПЛА противника.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 979 830 (+1130) осіб ліквідовано;

танків - 10 852 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 22 622 (+47) од.;

артилерійських систем - 28 201 (+36) од.;

РСЗВ - 1 395 (+5) од.;

засоби ППО - 1 169 (+2) од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 177 (+232) од.;

крилатих ракет - 3 197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 49 639 (+232) од.;

спеціальної техніки - 3 895 од.

Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті 23 травня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 150 боїв.

Також у Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість ворожих атак та штурмів тепер фіксується на двох напрямках - це Покровський та Курський, на якому посилилася активність з боку противника.

В оприлюдненому 24 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів під Новопавлівкою та Кураховим.