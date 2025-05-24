Ще понад 1100 окупантів і багато техніки: в Генштабі оновили дані щодо втрат росармії
Українські захисники ліквідували за добу ще 1130 російських загарбників, а також знищили багато ворожої військової техніки. Зокрема, Сили оборони "мінусували" 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, а ще - 232 БПЛА противника.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 979 830 (+1130) осіб ліквідовано;
- танків - 10 852 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 22 622 (+47) од.;
- артилерійських систем - 28 201 (+36) од.;
- РСЗВ - 1 395 (+5) од.;
- засоби ППО - 1 169 (+2) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 177 (+232) од.;
- крилатих ракет - 3 197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 639 (+232) од.;
- спеціальної техніки - 3 895 од.
Ситуація на фронті
У Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті 23 травня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 150 боїв.
Також у Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість ворожих атак та штурмів тепер фіксується на двох напрямках - це Покровський та Курський, на якому посилилася активність з боку противника.
В оприлюдненому 24 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів під Новопавлівкою та Кураховим.
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