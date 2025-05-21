Російські окупанти просунулися у чотирьох областях України: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів на півночі Сумської та Харківської областей, на Запорізькому напрямку та поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Повідомляється, що 20 травня Сили оборони України продовжували обмежені наземні атаки в Курській області, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ здійснили атаки в районі Тьоткіно і Вольфіно (на схід від Тьоткіно).

Російський блогер розповідав, що путвнські війська все ще не в змозі зміцнити позиції в Тьоткіно, і що ситуація біля Горналя (на південний захід від Суджі) вкрита "туманом війни".

20 травня тривали бої на північному заході Бєлгородської області. Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України здійснили атаки поблизу Демидівки та Поповки.

"Північна вісь"

Російські окупанти нещодавно просунулися в Сумській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що війська РФ просунулися в межах південно-західної частини Локні та захопили поля на захід від населеного пункту.

19 і 20 травня російські загарбники продовжували атакувати в межах Локні та біля Біловодів (на північний захід від Локні) і Водолаг (на захід від Локні).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Як показують опубліковані 20 травня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися через річку Вовча в північно-західній частині Вовчанська, але незрозуміло, чи утримують вони позиції в цьому районі, пишуть в ISW.

19 і 20 травня російські загарбники продовжували штурмові дії біля Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

20 травня війська РФ продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. 19 і 20 травня російські окупанти наступали в напрямку Кутківки, в районі Строївки та в напрямку Піщаного.

Російські загарбники 20 травня вели обмежені наступальні дії на напрямку Борової, але успіху не мали. 19 і 20 травня війська РФ атакували біля Загризового, Копанок і Греківки.

20 травня російські окупанти продовжували наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Новомихайлівки, Рідкодуба, Нового Миру, Глущенкового та Зеленої Долини, наступали в напрямку Ольгівки та Карпівки, в районі Ямполівки та Торського 19 і 20 травня.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України контратакували в Торському.

Операція РФ №3 - Донецька область

20 травня російські загарбники продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. 19 і 20 травня війська РФ атакували в районі Серебрянки, Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського.

Російські окупанти просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Калинівки (на північ від Часового Яру).

19 і 20 травня російські загарбники атакували в районі Часового Яру, біля Білої Гори, в напрямку Предтечиного та біля Курдюмівки.

Речник української бригади, яка діяла на напрямку Часового Яру, розповів, що росіяни накопичували сили в Часовому Ярі протягом невизначеного періоду часу, і зараз використовують це більш широке угруповання сил для спроби вирватися з населеного пункту.

Речник повідомив, що російські окупанти активно намагаються зруйнувати будівлі в центрі Часового Яру, щоб сприяти подальшому просуванню.

Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що росіяни завдали ударів по центру Слов’янська з БПЛА "Гєрань-2".

Російські загарбники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що війська РФ просунулися в західній частині Торецька та на схід від Нової Полтавки (на захід від Торецька) вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, вказують на те, що росіяни нещодавно трохи просунулися на північ від Торецька.

Війська РФ продовжували атаки біля самого Торецька, наступали на Іванопілля та Плещіївку, атакували в районі Дружби і Дачного, наступали на Диліївку, в районі Старої Миколаївки, Нової Полтавки і на Зорю, атакували біля Яблунівки і в бік н.п. Попів Яр 19 і 20 травня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що ворог намагається просунутися в районі Диліївки, Дачного, та в напрямку Романівки на флангах Торецька, щоб обійти більшу кількість населених пунктів на Торецькому напрямку.

20 травня російські загарбники наступали на Покровському напрямку, але успіху не мали.

Війська РФ атакували в районі Малинівки, Єлизаветівки, в напрямку Шевченка Першого, біля Миролюбівки, Гродівки, Мирнограда, Променя, Лисівки, в районі Новоукраїнки, Даченського, Шевченка, Звірового, на Чунишине, в районі Удачного і в напрямку Зеленівки і Першого Травня 19 і 20 травня.

20 травня російські окупанти продовжували наступати на Новопавлівському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 травня війська РФ атакували в районі Новосергіївки, в напрямку Новомиколаївки, в районі Троїцького і Котлярівки.

20 травня російські загарбники продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але успіху не мали. 19 і 20 травня війська РФ атакували в районі Костянтинополя, Андріївки, Олексіївки, Багатиря, в напрямку Одрадного.

Російський блогер стверджував, що Сили оборони України контратакували на північ від Одрадного.

20 травня російські окупанти наступали на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Зеленого Поля, Привільного, Бурлацького, Веселого, Новополя та Рівнополя.

Російські "воєнкор" стверджували, що ЗСУ контратакували біля Зеленого Поля, Новополя та Комарів.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно просунулися на Запорізькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що війська РФ просунулися на південний захід від Білогір’я (на південний схід від Оріхова).

19 і 20 травня російські загарбники атакували в районі Малої Токмачки, Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Роботиного (на південь від Оріхова).

Російські окупанти 19 і 20 травня вели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просунулися. 20 травня російський блогер заявив, що путінські війська здатні поповнювати підрозділи, які діють на островах дельти річки Дніпро, лише за допомогою щоденного скидання з БПЛА.

Ситуація на фронті

У вечірньому звіті Генерального штабу 20 травня вказувалося, що від початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти, які і раніше, найбільше атакують на Покровському напрямку.

Також повідомлялося, що вчора українська розвідка перехопила наказ російського командування своїм військам застосовувати на фронті заборонену хімічну зброю проти ЗСУ.