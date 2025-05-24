РФ пытается прорваться на Харьковщине: представитель ОСУВ "Хортица" рассказал детали

Российские войска продолжают попытки продвинуться вдоль границы вблизи Харьковской области. Однако пока речь идет о "прощупывании" обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов на телемарафоне.

"Обычно российские атаки как шли в сторону Волчанска и Волчанских Хуторов - так туда и идут, они в этом плане не изменились", - пояснил Трегубов.

Впрочем, как отметил представитель ОСУВ "Хортица", пока речь не идет о крупных атаках, скорее о "прощупывании".

Ситуация на фронте Украины

Напомним, что на днях на фронте было зафиксировано продвижение российских оккупантов на севере Сумской и Харьковской областей.

В то же время, как сегодня сообщили в Генштабе, Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. Между тем на фронте фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Новопавловкой и Курахово.

Подробнее о том, как выглядит ситуация на фронте по состоянию на сегодня, 24 мая, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, известно, что с начала суток, на Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, но получил отпор.

Заметим, что за последние сутки, с 23 на 24 мая, российские оккупанты потеряли в боях против Украины еще более тысячи солдат. Военные ВСУ также уничтожили 47 ББМ, 36 артсистем, 232 беспилотника и 232 единицы автотехники противника.

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