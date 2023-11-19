РФ намагається посилити контроль над інтернетом напередодні виборів 2024, - ISW

Уряд Росії продовжує заходи щодо обмеження доступу громадян до Інтернету та посилення контролю над російським інформаційним простором, ймовірно, готуючись до президентських виборів 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ще в серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.
Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.
А пізніше з'явилась інформація, що Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.
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