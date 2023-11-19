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РФ пытается усилить контроль над интернетом накануне выборов 2024 года, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительство России продолжает меры по ограничению доступа граждан к Интернету и усилению контроля над российским информационным пространством, вероятно, готовясь к президентским выборам 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Выборы президента в России

Еще в августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

А позже появилась информация, что Путин утвердил поправки в закон о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.

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