РФ пытается усилить контроль над интернетом накануне выборов 2024 года, - ISW

Выборы президента в России

Еще в августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

А позже появилась информация, что Путин утвердил поправки в закон о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.