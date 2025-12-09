РФ намагається оточити Гуляйполе: яка ситуація на ключових напрямках півдня

За його словами, ворог намагається оточити Гуляйполе зі сходу та північного сходу й увійти в населений пункт, активно застосовуючи авіацію. Щодня Росія скидає на місто кілька десятків керованих авіабомб.

"Противник намагається в першу чергу відрізати від логістичних шляхів і охопити зі сходу і з північного сходу Гуляйполе, увійти в цей населений пункт", - зазначив він.

Надзвичайно напруженою залишається ситуація і на Олександрівському напрямку - саме там фіксується найбільша кількість бойових зіткнень на півдні. Бої тривають практично по всій лінії фронту цього району.

"Щодо Олександрівського напрямку, то він увесь доволі активний. На ньому ми фіксуємо завжди найбільшу кількість у нас на півдні бойових зіткнень, і вони фактично на всій ділянці фронту, яка проходить через цей напрямок", - підкреслив речник.

На Оріхівському напрямку російські підрозділи також намагаються просуватися, зокрема в бік Приморського, Плавнів та Степногірська. За даними Волошина, окупанти йдуть уздовж колишнього Каховського водосховища, уже підійшли до Плавнів і здійснюють спроби інфільтрації в напрямку Малокатеринівки за допомогою малих піхотних груп.

Попри певне зниження інтенсивності штурмів за останні дві доби, вогнева активність ворога не слабшає. Російські сили постійно застосовують дрони-камікадзе, артилерію та інші засоби ураження.

"Противник постійно використовує дрони-камікадзе, артилерію та інші засоби для обстрілів наших позицій і населених пунктів", - підсумував Волошин.