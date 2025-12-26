РФ намагається компенсувати провал у районі Куп'янська новим тиском, - Трегубов

"Є тиск на Куп'янському напрямку, є спроби якось відновити і компенсувати ту ситуацію, в яку вони самі себе загнали поблизу Куп'янська", - зазначив Трегубов.

Він уточнив, що росіяни намагаються тиснути на лівому березі річки Оскіл. Ворог проводить перегрупування. При цьому українські воїни продовжують зачистку окупантів у Куп'янську.

"Щодо Куп'янська, вони з самого початку не забезпечили основу для цієї операції, вони надто сильно бігли вперед, вони надто сильно хотіли її провести "для дати", - звернув увагу речник угруповання Об'єднаних сил.