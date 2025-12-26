РФ намагається компенсувати провал у районі Куп'янська новим тиском, - Трегубов

Російські окупанти намагаються тиснути на українських захисників у районі Куп'янська. Ворог хоче компенсувати свою провальну атаку на місто.
Про це заявив спікер Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Є тиск на Куп'янському напрямку, є спроби якось відновити і компенсувати ту ситуацію, в яку вони самі себе загнали поблизу Куп'янська", - зазначив Трегубов.
Він уточнив, що росіяни намагаються тиснути на лівому березі річки Оскіл. Ворог проводить перегрупування. При цьому українські воїни продовжують зачистку окупантів у Куп'янську.
"Щодо Куп'янська, вони з самого початку не забезпечили основу для цієї операції, вони надто сильно бігли вперед, вони надто сильно хотіли її провести "для дати", - звернув увагу речник угруповання Об'єднаних сил.
Нагадаємо, ще минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що українські захисники відкинули окупантів від Куп'янська. При цьому воїни ЗСУ взяли під контроль близько 90% міста.
22 грудня речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що в місті залишається понад 100 російських окупантів. Він зазначив, що такий висновок можна зробити виходячи з кількості активних рацій ворога.
Уже 25 грудня Трегубов зазначив, що ворожі солдати відрізані від логістики. На той момент було відомо, що в місті - близько 50 окупантів. Вони здаються в полон українським захисникам.
До слова, ще минулого тижня російський диктатор Володимир Путін називав "фейком" відео президента України Володимира Зеленського з Куп'янська. Він продовжує стверджувати, що місто "захоплене Росією".