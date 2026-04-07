РФ накрили дрони: порт Усть-Луга вкотре під ударом, в аеропортах обмеження

У РФ заявляють про атаку дронів на Ленінградську область, нібито було збито 20 повітряних цілей. Порт Усть-Луга обстріляли вкотре, в аеропортах працюють обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Згідно з даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, атакувати дрони почали близько 4 ранку. Потім спрацювала ППО і нібито вдалося збити по кілька дронів один за одним. Загалом нібито було збито 20 повітряних цілей.
У зв'язку з нальотом невідомих безпілотників роботу аеропортів обмежили: йдеться про Пулково в Санкт-Петербурзі та Храброво в Калінінградській області.
Через це кілька рейсів затримувалися на виїзд, деякі були скасовані.
З 5 ранку почався обстріл на території порту Усть-Луга. Поки що масштаб завданих збитків не озвучено.
На поширених кадрах атаки, знятих неподалік від порту - яскраві засвіти в небі та гучні звуки від вибухів.
Нагадаємо, вперше удар по порту припав на 25 березня. Тоді на території порту Усть-Луга спалахнула пожежа після атаки дронів.
Вдруге Усть-Лугу безпілотники атакували 29 березня. Третій обстріл порту стався буквально через кілька днів - 31 березня.
Варто зазначити, що в мережі поширюються повідомлення про наміри повністю знищити цей стратегічний об'єкт у Росії.