РФ накрили дрони: порт Усть-Луга вкотре під ударом, в аеропортах обмеження

Згідно з даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, атакувати дрони почали близько 4 ранку. Потім спрацювала ППО і нібито вдалося збити по кілька дронів один за одним. Загалом нібито було збито 20 повітряних цілей.

У зв'язку з нальотом невідомих безпілотників роботу аеропортів обмежили: йдеться про Пулково в Санкт-Петербурзі та Храброво в Калінінградській області.

Через це кілька рейсів затримувалися на виїзд, деякі були скасовані.

З 5 ранку почався обстріл на території порту Усть-Луга. Поки що масштаб завданих збитків не озвучено.

На поширених кадрах атаки, знятих неподалік від порту - яскраві засвіти в небі та гучні звуки від вибухів.