В РФ сподіваються на "конструктивний діалог" щодо транзиту газу через Україну

Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Сьогодні в Брюсселі відбудуться переговори Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу

Міненерго Росії сподівається на "конструктивний діалог" на переговорах щoдо транзиту газу через Україну, які пройдуть сьогодні, 21 січня, в Брюсселі. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Сподіваємося на конструктивний діалог", - сказав Новак, відповідаючи на відповідне питання.

Нагадаємо, 21 січня в Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії. Основною темою переговорів буде збереження транзиту російського газу в країни ЄС по українській території.

Зазначимо, у "Нафтогазу" песимістичні прогнози стосовно сьогоднішніх переговорів. На думку головного виконавчого директора компанії НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, сторонам не вдасться досягти угод у зв'язку з тим, що російська сторона проігнорувала попередні консультації на експертному рівні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін очолить українську делегацію на трьохсторонніх консультаціях Україна-Євросоюз-Росія щодо транзиту газу.