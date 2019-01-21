Климкин возглавит украинскую делегацию на консультациях Украина-ЕС-РФ

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Сегодня в Брюсселе состоятся трехсторонние консультации Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа

Министр иностранных дел Павел Климкин возглавит украинскую делегацию на трехсторонних консультациях Украина-Евросоюз-Россия относительно транзита газа 21 января в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что "21 января 2019 года в Брюсселе состоятся трехсторонние консультации Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа происхождения из Российской Федерации по газопроводам Украины после 2019 года. Украинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Украины Павел Климкин".

В состав делегации также войдут глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, а также эксперты МИД, "Нафтогаза" и "Укртрансгаза".

Напомним, сегодня в Брюсселе пройдут двухсторонние встречи Павла Климкина с комиссаром Европейского союза по вопросам европейской политики соседства Йоганнесом Ханом и комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.

Сегодня, 21 января, в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Отметим, что глава правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер будет участвовать в трехсторонних газовых переговорах с украинской стороной и Еврокомиссией в Брюсселе.