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РФ начала возвращать на базы войска с учений в Крыму

Автор: Юлия Струк

Министерство обороны России заявило, что их военные начали возвращаться из Крыма на базы. Там они, как утверждают в министерстве, проходили учения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

Ведомство информирует, что уже произошла погрузка на большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота.

"Морским пехотинцам предстоит совершить переброску в пункты постоянной дислокации комбинированным способом - морским транспортом, железнодорожным транспортом и совершением маршей", - отметили в министерстве.

Кроме того, соединения ВДВ также приступили к переброске из Крыма - они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

Как сообщалось, в НАТО отметили, что заявление России об отводе войск с территорий, прилегающих к украинским границам, имеет большое значение, однако оно "сильно запоздало". Альянс по-прежнему внимательно следит за событиями.

Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Отвод российских войск планировался на пятницу, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

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