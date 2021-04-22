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В НАТО назвали "сильно запоздалым" решение России об отводе войск

Новина українською → Вашингтон, Четверг 22 апреля 2021 23:10
В НАТО назвали "сильно запоздалым" решение России об отводе войск Фото: Россия отводит войска от Украины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Заявление России о том, что она отводит войска с территорий, прилегающих к украинским границам, имеет большое значение, однако оно "сильно запоздало". НАТО по-прежнему внимательно следит за событиями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении российских войск с учений на юге 22 апреля - в ходе своего визита в оккупированный Крым.

"Любые шаги России в направлении деэскалации важны и сильно запоздали. НАТО остается начеку; мы будем, как и прежде, следить за неправомерным наращиванием российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее", - завил он.

Представитель НАТО подчеркнул, что альянс неизменно поддерживает Украину, хотя она и не входит в состав альянса, и призвал Россию полностью вывести все свои войска с украинской территории.

Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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