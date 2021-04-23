РФ почала повертати на бази війська з навчань у Криму

Міністерство оборони Росії заявило, що їх військові почали повертатися з Криму на бази. Там вони, як стверджують в міністерстві, проходили навчання.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, приступили до повернення у пункти постійної дислокації", - заявили в Міноборони.
Відзначається, що військові підрозділи і з'єднання роблять марші на залізничні станції навантаження й аеродроми, здійснюють навантаження на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації.
Відомство інформує, що вже відбулася погрузка на великі десантні кораблі підрозділів морської піхоти, техніки й озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту.
"Морським піхотинцям належить зробити перекидання у пункти постійної дислокації комбінованим способом - морським транспортом, залізничним транспортом та вчиненням маршів", - відзначили в міністерстві.
Крім того, з'єднання ВДВ також приступили до перекидання з Криму - вони доберуться до пунктів базування літаками військово-транспортної авіації та залізничним транспортом.
Після навчань Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, в залізничний транспорт завантажили техніку й озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання ЮВО.
Як повідомлялося, в НАТО відзначили, що заява Росії про відведення військ з територій, прилеглих до українських кордонів, має велике значення, проте вона "сильно запізнилася". Альянс як і раніше уважно стежить за подіями.
Нагадаємо, вдень 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах.
Відведення російських військ планувався на п'ятницю, 23 квітня. У МЗС України заявили, що моніторять цю ситуацію.