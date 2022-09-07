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РФ начала использовать некоторые нетипичные товары и продукты для войны, - МИД Литвы

Фото: Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ начала использовать для войны против Украины некоторые товары и продукты, которые ранее не использовались, как военный инструмент. Такие действия могут повлиять на дальнейший экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"С истощением военных ресурсов, Россия начала использовать некоторые товары и продукты, которые ранее не использовались как военный инструмент", - заявил дипломат во время встречи министров иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмерки Nordic-Baltic Eight.

Россияне прибегают к изобретательности, из-за потери ресурсов, однако это может повлечь за собой изменение экспортных списков из РФ.

"Страны, которые принимают участие в нашей встрече, могут обратиться в Еврокомиссию и предложить пересмотреть экспортные списки", - добавил Ландсбергис.

Напомним, что Литва направила в Украину партию 105-мм гаубиц.

Также, страны Балтии договорились об ограничениях въезда россиян через сухопутные границы.

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