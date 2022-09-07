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РФ почала використовувати деякі нетипові товари та продукти для війни, - МЗС Литви

Фото: Міністр закордонних справ Литви Габріелюс ЛандсберГіс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

РФ почала використовувати для війни проти України деякі товари та продукти, які раніше не використовувалися, як військовий інструмент. Такі дії можуть вплинути на подальший експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"З виснаженням військових ресурсів, Росія почала використовувати деякі товари та продукти, які раніше не використовувалися як військовий інструмент", - заявив дипломат під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Балтійської вісімки Nordic-Baltic Eight.

Росіяни вдаються до винахідливості, через втрату ресурсів, проте це може потягнути за собою зміну експортних списків з РФ.

"Країни, які беруть участь у нашій зустрічі, можуть звернутися до Єврокомісії та запропонувати переглянути експортні списки", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що Литва направила до України партію 105-мм гаубиць.

Також, країни Балтії домовилися про обмеження в'їзду росіян через сухопутні кордони.

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