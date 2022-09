Литва направила в Украину партию 105-мм гаубиц

"Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины. Наши 105-мм гаубицы едут в Украину. Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы", - пишет пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Lithuania continues material support to Ukrainian Armed Forces.



Our 105 mm howitzers are on their way to Ukraine.



Ukraine needs non-stop weapon supply. We cannot make pauses. pic.twitter.com/IjPecoR58z