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РФ не набрала голосів за резолюцію Радбезу ООН щодо розслідування атак на "Північний потік"

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Вівторок 28 березня 2023 00:36
РФ не набрала голосів за резолюцію Радбезу ООН щодо розслідування атак на "Північний потік" Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Автор: Володимир Костирін

У Раді Безпеки ООН Росія не набрала достатньої кількості голосів для запропонованої резолюції щодо проведення розслідування атак на газопровід Nordstream ("Північний потік") у ніч проти 26 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Так, у РБ ООН за підсумками голосування у понеділок лише три країни підтримали відповідну резолюцію, запропоновану Росією. Тоді як дванадцять держав - утрималися.

Щоб резолюцію була прийнята, необхідно щонайменше 9 голосів "за", але навіть у цьому випадку Сполучені Штати Америки також могли б, за бажання, застосувати право вето.

Як зазначив США Роберт Вуд на засіданні Радбезу ООН, Штати не мають жодного відношення до нападу на трубопроводи, при цьому диплома поставив питання, чому РФ намагається прийняти резолюцію після того, як більшість членів РБ ООН висловили своє невдоволення цією ініціативою.

Своєю чергою посол РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "правда не буде розкрита".

Нагадаємо, німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

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