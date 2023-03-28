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РФ не собрала голосов за резолюцию Совбеза ООН о расследовании атак на "Северный поток"

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Вторник 28 марта 2023 00:36
РФ не собрала голосов за резолюцию Совбеза ООН о расследовании атак на "Северный поток" Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Автор: Владимир Костырин

В Совете Безопасности ООН Россия не набрала достаточного количества голосов для предложенной резолюции относительно проведения расследования атак на газопровод Nordstream ("Северный поток") в ночь на 26 сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Так, в СБ ООН по итогам голосования в понедельник только три страны поддержали соответствующую резолюцию, предложенную Россией. В то время как двенадцать государств - воздержались.

Чтобы резолюция была принята, необходимо не менее 9 голосов "за", но даже в этом случае Соединенные Штаты Америки также могли бы, при желании, применить право вето.

Как отметил США Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН, Штаты не имеют никакого отношения к нападению на трубопроводы, при этом диплома задался вопросом, почему РФ пытается принять резолюцию после того, как большинство членов СБ ООН выразили свое недовольство данной инициативе.

В свою очередь посол РФ в ООН Василий Небензя заявил, что "правда не будет раскрыта".

Напомним, немецкие следователи уверены, что "Северный поток" в сентябре 2022 года подорвали россияне.

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

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ООН Российская Федерация Северный поток
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