В Совете Безопасности ООН Россия не набрала достаточного количества голосов для предложенной резолюции относительно проведения расследования атак на газопровод Nordstream ("Северный поток") в ночь на 26 сентября 2022 года.

Так, в СБ ООН по итогам голосования в понедельник только три страны поддержали соответствующую резолюцию, предложенную Россией. В то время как двенадцать государств - воздержались.

Чтобы резолюция была принята, необходимо не менее 9 голосов "за", но даже в этом случае Соединенные Штаты Америки также могли бы, при желании, применить право вето.

Как отметил США Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН, Штаты не имеют никакого отношения к нападению на трубопроводы, при этом диплома задался вопросом, почему РФ пытается принять резолюцию после того, как большинство членов СБ ООН выразили свое недовольство данной инициативе.

В свою очередь посол РФ в ООН Василий Небензя заявил, что "правда не будет раскрыта".