РФ може завдати ще одного удару до 20 січня, але вже більш масованого, - експерт

"На мій погляд, до 20 січня, такої критичної дати, а може 21 січня, росіяни ще спробують зробити масований удар. Не хочу бути правим, хочу помилитися в цьому. Але, на мій погляд, вони зараз готують більш ретельний удар і більш масований. Але ще розкажу - дуже хочу помилитися. Я взагалі не люблю "вангувати", - заявив Романенко.

Він зауважив, що російська армія звикла максимально використовувати свої можливості для терору населення, адже це удари не по військових об'єктах. Це удари по інфраструктурних об'єктах і газові системі, не газотранспортній, а власне інфраструктурних підприємствах.

"Якщо подивитися на звички росіян, то вони спробують нанести щось для того, щоб якщо відбудуться якісь перемовини між новим лідером США і кримінальником Путіним, щоб в останнього були якісь аргументи. Перед їх зустріччю або телефонною розмовою", - сказав експерт.

На питання про те, чи можуть росіяни за п'ять днів підготувати новий потужний удар по Україні Романенко відповів: "Я думаю, що вони готувалися і раніше, а зараз був такий просто експромт через масовані удари наших безпілотників по російських військових об'єктах і об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ".

Атака РФ по Україні 15 січня

Сьогодні вранці середи Російська Федерація завдала чергового удару по енергетичній та газовій інфраструктурі України.

По регіонах України було завдано масштабного удару. Також у низці областей було запроваджено екстрені відключення світла. Наразі відомо, що у Львівській області ворог атакував два об'єкти критичної інфраструктури.