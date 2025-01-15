РФ може завдати ще одного удару до 20 січня, але вже більш масованого, - експерт

Російська армія може завдати ще одного масштабного удару по інфраструктурі України до 20 січня. Він буде більш ретельний, ніж попередній.
Про це заявив експерт з авіації Валерій Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
"На мій погляд, до 20 січня, такої критичної дати, а може 21 січня, росіяни ще спробують зробити масований удар. Не хочу бути правим, хочу помилитися в цьому. Але, на мій погляд, вони зараз готують більш ретельний удар і більш масований. Але ще розкажу - дуже хочу помилитися. Я взагалі не люблю "вангувати", - заявив Романенко.
Він зауважив, що російська армія звикла максимально використовувати свої можливості для терору населення, адже це удари не по військових об'єктах. Це удари по інфраструктурних об'єктах і газові системі, не газотранспортній, а власне інфраструктурних підприємствах.
"Якщо подивитися на звички росіян, то вони спробують нанести щось для того, щоб якщо відбудуться якісь перемовини між новим лідером США і кримінальником Путіним, щоб в останнього були якісь аргументи. Перед їх зустріччю або телефонною розмовою", - сказав експерт.
На питання про те, чи можуть росіяни за п'ять днів підготувати новий потужний удар по Україні Романенко відповів: "Я думаю, що вони готувалися і раніше, а зараз був такий просто експромт через масовані удари наших безпілотників по російських військових об'єктах і об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ".
Сьогодні вранці середи Російська Федерація завдала чергового удару по енергетичній та газовій інфраструктурі України.
По регіонах України було завдано масштабного удару. Також у низці областей було запроваджено екстрені відключення світла. Наразі відомо, що у Львівській області ворог атакував два об'єкти критичної інфраструктури.
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