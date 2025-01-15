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РФ может нанести еще один удар до 20 января, но уже более массированный, - эксперт

Иллюстративное фото: Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Российская армия может нанести еще один масштабный удар по инфраструктуре Украины до 20 января. Он будет более тщательный, чем предыдущий.

Об этом заявил эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"На мой взгляд, до 20 января, такой критической даты, а может 21 января, россияне еще попытаются сделать массированный удар. Не хочу быть правым, хочу ошибиться в этом. Но, на мой взгляд, они сейчас готовят более тщательный удар и более массированный. Но еще расскажу - очень хочу ошибиться. Я вообще не люблю "ванговать", - заявил Романенко.

Он отметил, что российская армия привыкла максимально использовать свои возможности для террора населения, ведь это удары не по военным объектам. Это удары по инфраструктурным объектам и газовой системе, не газотранспортной, а собственно инфраструктурных предприятиях.

"Если посмотреть на привычки россиян, то они попытаются нанести что-то для того, чтобы если состоятся какие-то переговоры между новым лидером США и уголовником Путиным, чтобы у последнего были какие-то аргументы. Перед их встречей или телефонным разговором", - сказал эксперт.

На вопрос о том, могут ли россияне за пять дней подготовить новый мощный удар по Украине Романенко ответил: "Я думаю, что они готовились и раньше, а сейчас был такой просто экспромт из-за массированных ударов наших беспилотников по российским военным объектам и объектам топливно-энергетического комплекса РФ".

Атака РФ по Украине 15 января

Сегодня утром среды Российская Федерация нанесла очередной удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

По регионам Украины был нанесен масштабный удар. Также в ряде областей были введены экстренные отключения света. Известно, что во Львовской области враг атаковал два объекта критической инфраструктуры.

Подробно о последствиях обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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