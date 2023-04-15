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РФ може видавати електронні повістки жителям окупованих територій, - мер Мелітополя

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вже можуть роздавати повістки мешканцям тимчасово зайнятих територій України в електронному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти придумали спосіб мобілізувати мешканців РФ і захоплених частин України - створили електронний реєстр військовозобов’язаних і роздаватимуть електронні повістки", - йдеться у заяві.

За його словами, реальна можливість стати "гарматним м’ясом" для РФ поки що тільки у тих, хто взяв паспорти Росії.

"Проте в небезпеці всі мешканці захоплених територій України. Окупаційні соціальні "служби" та "медзаклади" також можуть передавати дані в реєстр військовозобов’язаних", - додав Федоров.

Мер Мелітополя закликав людей виїжджати з окупованих територій України, за останні тижні це зробило вже понад 2000 людей.

Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін підписав закон про введення в країні нових методів мобілізації для росіян. Тепер в Росії повістки будуть відправляти онлайн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 квітня, російська Держдума схвалила законопроекти, які вводять нові методи для мобілізації росіян. Зокрема, пропонується видача повісток онлайн, а на військовий облік будуть ставити навіть без присутності громадянина у військкоматі.

Нагадаємо, в Росії з 1 квітня стартував весняний призов на військову службу. В рамках нього російський диктатор Володимир Путін хоче призвати 147 тисяч росіян.

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