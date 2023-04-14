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Росіяни будуть отримувати повістки онлайн. Путін погодив посилення мобілізації

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Росія, П'ятниця 14 квітня 2023 21:42
Росіяни будуть отримувати повістки онлайн. Путін погодив посилення мобілізації Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про введення в країні нових методів мобілізації для росіян. Тепер в Росії повістки будуть відправляти онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Згідно з новим законом, тепер в Росії повістки можуть бути надіслані громадянам у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

Окрім цього вводиться заборона на виїзд із країни громадян, які отримали повістку. Заборона буде діяти до їхнього візиту до військкомату. Також у РФ обмежується право керування автомобілем, у випадку, якщо ухильник не прийшов до військкомату протягом 20 днів.

Зауважимо, що у повному обсязі реєстр військовозобов'язаних РФ буде запущено не раніше осіннього призову. Росіяни зможуть перевірити наявність права на відстрочку й оскаржити повістку в разі незгоди з нею на порталі держпослуг.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 квітня, російська Держдума схвалила законопроекти, які вводять нові методи для мобілізації росіян. Зокрема, пропонується видача повісток онлайн, а на військовий облік будуть ставити навіть без присутності громадянина у військкоматі.

Нагадаємо, в Росії з 1 квітня стартував весняний призов на військову службу. В рамках нього російський диктатор Володимир Путін хоче призвати 147 тисяч росіян.

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