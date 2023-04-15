РФ может выдавать электронные повестки жителям оккупированных территорий, - мэр Мелитополя

"Оккупанты придумали способ мобилизовать жителей РФ и захваченных частей Украины – создали электронный реестр военнообязанных и будут раздавать электронные повестки", – говорится в заявлении.

По его словам, реальная возможность стать "пушечным мясом" для РФ пока только у тех, кто взял паспорта России.

"Однако в опасности все жители захваченных территорий Украины. Оккупационные социальные "службы" и "медучреждения" также могут передавать данные в реестр военнообязанных", - добавил Федоров.

Мэр Мелитополя призвал людей выезжать с оккупированных территорий Украины, за последние недели это сделало уже более 2000 человек.