РФ може ще два роки воювати проти України з поточною інтенсивністю, - розвідка Литви
Росія може ще два роки продовжувати війну проти України з теперішньою інтенсивністю, оскільки країна має необхідні для цього ресурси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави військової розвідки Литви Елегіюса Павлавічуса, яку приводить Sky News.
"Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років", - сказав Павлавічус.
За його словами, це також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран та КНДР.
"Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки", - додав голова розвідки Литви.
Головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров заявляв, що війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.
У польському Міноборони вважають, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані. І ця війна може тривати ще місяці.
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