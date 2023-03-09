РФ может еще два года воевать против Украины с текущей интенсивностью, - разведка Литвы

Россия может еще два года продолжать войну против Украины с нынешней интенсивностью, поскольку у страны есть необходимые для этого ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной разведки Литвы Элегиуса Павлавичюса, которое приводит Sky News.

"Тех ресурсов, которыми сейчас владеет Россия, хватит, чтобы продолжить войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет", - сказал Павлавичюс.

По его словам, это будет зависеть от поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран и КНДР.

"Если взглянуть на то, что у России сегодня есть, например, стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение, то она может это вести с нынешней интенсивностью два года", - добавил глава разведки Литвы.