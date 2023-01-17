РФ може розпалити війну на Балканах, щоб відволікти увагу від України, - Північна Македонія

"У нас є дві хиткі точки в регіоні Західних Балкан. Це Республіка Сербська в складі Боснії та Герцеговині, а також північ Республіки Косово. Що робить режим Путіна? І це почалося багато років тому, не тільки з початком війни проти України. Він намагається спровокувати там людей, щоб підірвати цілісність цих двох країн", - сказав Пендаровський.

За його словами, впродовж останнього року російська пропаганда та вкиди фейкових новин стали менш активними, оскільки режим Путіна повністю зосередився на протистоянні з західними союзниками через війну в Україні.

"На мою думку, якщо Росія спробує відвернути увагу Заходу від України, західні Балкани більше схильні стати місцем таких дій, ніж Балтія. І країни НАТО, ЄС, а також країни-кандидати на вступ в ЄС повинні подбати про це", - додав він.

Пендаровський наголосив, що США стануть ключовим гравцем в цій ситуації, адже за його словами, саме Сполучені Штати надають найбільше військової допомоги для України.