У Косові в результаті стрілянини поранено двох сербів: що відомо

На півдні частково визнаного Косова, де проживає переважно сербське населення, внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Правоохоронці затримали підозрюваного та знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook поліції Косова.

Стрілянина відбулася у селі Драйківці муніципалітету Штрпце у п'ятницю 6 січня вдень, напередодні Різдва. За даними поліції Косово, стріляли з машини, яка рухалася зі Штрпце у напрямку Урошеваца. Після цього автомобіль виїхав із місця події.

Правоохоронці зазначили, що постраждалих госпіталізовано, їх життю нічого не загрожує

Затриманого підозрюваного, 33-річного чоловіка з ініціалами О.К., було передано до районної поліції в Урошеваці.

Як уточнив міністр оборони Косова Арменд Мехай у своєму Facebook, до того, що сталося в Штрпаці, "причетний співробітник косовських сил безпеки".

"Справою займаються силові та судові органи. Вона розглядатиметься відповідно до чинних у нас міністерств оборони та безпеки положень і законів", - заявив чиновник.

На інцидент відреагували прем'єр-міністр Косово Альбін Курті та прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, засудивши подію. Європейський комісар з питань розширення Олівер Вархей заявив, що він "шокований нападом".

Після НП у селі Готовуша зібралася група сербських жителів, влаштувавши акцію протесту, і на кілька годин перекрили дорогу, що веде до Штрпацу, пише балканська служба "Радіо Свобода".

На місці знаходилися співробітники косовської поліції, і в п'ятницю, 6 січня, близько 23:00 блокаду було знято.