У Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей
У косовському місті Штрпце у неділю,8 січня сотні людей вийшли на акцію протесту у зв’язку з інцидентом, коли у стрілянині постраждали двоє сербів, у тому числі 11-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.
"Сотні косовських сербів зібралися сьогодні в Штерпце на акцію протесту після того, як три дні тому було поранено двох хлопців", - йдеться в повідомленні.
Видання опублікувало фотографії з протесту, на яких видно натовп до кількасот осіб.
Нагадаємо, на півдні частково визнаного Косова, де проживає переважно сербське населення, внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Правоохоронці затримали підозрюваного та знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.
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