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У Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей

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Косово, Неділя 08 січня 2023 17:39
У Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей Фото: у Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У косовському місті Штрпце у неділю,8 січня сотні людей вийшли на акцію протесту у зв’язку з інцидентом, коли у стрілянині постраждали двоє сербів, у тому числі 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

"Сотні косовських сербів зібралися сьогодні в Штерпце на акцію протесту після того, як три дні тому було поранено двох хлопців", - йдеться в повідомленні.

Видання опублікувало фотографії з протесту, на яких видно натовп до кількасот осіб.

Нагадаємо, на півдні частково визнаного Косова, де проживає переважно сербське населення, внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Правоохоронці затримали підозрюваного та знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.

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