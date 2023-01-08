У Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей

У косовському місті Штрпце у неділю,8 січня сотні людей вийшли на акцію протесту у зв’язку з інцидентом, коли у стрілянині постраждали двоє сербів, у тому числі 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight .

"Сотні косовських сербів зібралися сьогодні в Штерпце на акцію протесту після того, як три дні тому було поранено двох хлопців", - йдеться в повідомленні.

Видання опублікувало фотографії з протесту, на яких видно натовп до кількасот осіб.