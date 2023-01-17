РФ може розпалити війну на Балканах, щоб відволікти увагу від України, - Північна Македонія
Росія може спровокувати конфлікт на Балканах, щоб відвернути увагу Заходу від війни, яку росіяни ведуть проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Північної Македонії Стево Пендаровського під час засідання Міжнародного економічного форуму в Давосі
"У нас є дві хиткі точки в регіоні Західних Балкан. Це Республіка Сербська в складі Боснії та Герцеговині, а також північ Республіки Косово. Що робить режим Путіна? І це почалося багато років тому, не тільки з початком війни проти України. Він намагається спровокувати там людей, щоб підірвати цілісність цих двох країн", - сказав Пендаровський.
За його словами, впродовж останнього року російська пропаганда та вкиди фейкових новин стали менш активними, оскільки режим Путіна повністю зосередився на протистоянні з західними союзниками через війну в Україні.
"На мою думку, якщо Росія спробує відвернути увагу Заходу від України, західні Балкани більше схильні стати місцем таких дій, ніж Балтія. І країни НАТО, ЄС, а також країни-кандидати на вступ в ЄС повинні подбати про це", - додав він.
Пендаровський наголосив, що США стануть ключовим гравцем в цій ситуації, адже за його словами, саме Сполучені Штати надають найбільше військової допомоги для України.
Нагадаємо, у Косово сотні сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох людей.
Раніше ми писали, що у грудні 2022 року на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.
Після чого, вдень 6 січня на півдні частково визнаного Косова внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка.
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