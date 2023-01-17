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РФ может разжечь войну на Балканах, чтобы отвлечь внимание от Украины, - Северная Македония

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Давос, Вторник 17 января 2023 20:02
РФ может разжечь войну на Балканах, чтобы отвлечь внимание от Украины, - Северная Македония Фото: президент Северной Македонии Стево Пендаровский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия может спровоцировать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь внимание Запада от войны, которую россияне ведут против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Северной Македонии Стево Пендаровского во время заседания Международного экономического форума в Давосе.

"У нас есть две шаткие точки в регионе Западных Балкан. Это Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а также север Республики Косово. Что делает режим Путина? И это началось много лет назад, не только с началом войны против Украины. Он пытается спровоцировать там людей, чтобы подорвать целостность этих двух стран", - сказал Пендаровский.

По его словам, за последний год российская пропаганда и вбросы фейковых новостей стали менее активными, поскольку режим Путина полностью сосредоточился на противостоянии с западными союзниками из-за войны в Украине.

"По моему мнению, если Россия попытается отвлечь Запад от Украины, западные Балканы больше склонны стать местом таких действий, чем Балтия. И страны НАТО, ЕС, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС должны позаботиться об этом", - добавил он. .

Пендаровский подчеркнул, что США станут ключевым игроком в этой ситуации, ведь по его словам, именно Соединенные Штаты оказывают больше всего военной помощи для Украины.

Напомним, в Косово сотни сербов вышли на протест из-за ранений в стрельбе двух человек.

Ранее мы писали, что в декабре 2022 года на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярыни", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

После чего, днем 6 января на юге частично признанного Косово в результате стрельбы были ранены 11-летний мальчик и 21-летний мужчина.

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