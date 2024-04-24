РФ може посилити удари по Україні та змінити цілі атак до передачі зброї від США, - ISW

На думку аналітиків, погрози глави Міноборони РФ Сергія Шойгу щодо нібито намірів РФ посилити свою ударну кампанію свідчать про те, що окупанти можуть змінити цілі своїх атак.

"Російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога з США", - вважають аналітики.

Крім того, ISW припускає, що російські війська найближчими тижнями можуть посилити наступальні операції до того, як Україні надійде військова допомога від США.

"Зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від Донецька вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах", - йдеться у звіті.

Аналітики нагадали про атаку на об'єкти транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і припускають, що росіяни можуть повторити та розширити ці удари найближчими тижнями, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.