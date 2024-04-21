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Росія буде посилювати обстріли України, - Повітряні сили

Київ, Неділя 21 квітня 2024 12:28
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Росія буде посилювати обстріли України, - Повітряні сили Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти будуть посилювати обстріли України. Деяких ракет у ворога залишилося у достатній кількості, інші з конвеєра використовуються для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Звісно, він (ворог, - ред.) буде інтенсифікувати удари по нашій території. Намагатиметься вибити енергетичну, критичну інфраструктуру, наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що деяких ракет у ворога досить багато залишилося, а деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території", - заявив Євлаш.

Речник додав, що Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16.

Обстріли України

Росія майже щоденно атакує Україну дронами та ракетами різних типів. Окупанти знову націлилися на енергетику, обстрілюють підстанції та теплові електростанції.

У Повітряних силах зазначають, що найбільш незахищеними від атак ворога є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією.

Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні знайти найближче укриття.

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