Росія буде посилювати обстріли України, - Повітряні сили

Російські окупанти будуть посилювати обстріли України. Деяких ракет у ворога залишилося у достатній кількості, інші з конвеєра використовуються для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Звісно, він (ворог, - ред.) буде інтенсифікувати удари по нашій території. Намагатиметься вибити енергетичну, критичну інфраструктуру, наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що деяких ракет у ворога досить багато залишилося, а деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території", - заявив Євлаш.

Речник додав, що Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16.