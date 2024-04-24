РФ может усилить удары по Украине и изменить цели атак до передачи оружия от США, - ISW

Россия может усилить обстрелы Украины, а также изменить цели атаки, чтобы поразить транспортную инфраструктуру, логистику и военные склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, угрозы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по поводу якобы намерений РФ усилить свою ударную кампанию свидетельствуют о том, что оккупанты могут изменить цели своих атак.
"Российские войска, вероятно, усилят удары беспилотниками и ракетами в ближайшие недели, чтобы максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США", - считают аналитики.
Кроме того, ISW предполагает, что российские войска в ближайшие недели могут усилить наступательные операции до того, как Украине поступит военная помощь США.
"Сосредоточенность Шойгу на российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, западнее Авдеевки, а также западнее и юго-западнее Донецка указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах", - говорится в отчете.
Аналитики напомнили об атаке на объекты транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и предполагают, что россияне могут повторить и расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась. По его словам, россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая.
Украинские военные отмечают, что контролируют ситуацию в городе Часов Яр. Но оккупанты не прекращают штурмов.
Россия почти ежедневно атакует Украину дронами и ракетами разных типов. Оккупанты снова нацелились на энергетику, обстреливают подстанции и тепловые электростанции.
В Воздушных силах отмечают, что наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией. В ВСУ также считают, что россияне будут усиливать обстрелы Украины.
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