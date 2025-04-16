РФ може оголосити про закінчення "енергетичного перемир'я" та посилити обстріли, - ISW

Російська Федерація (РФ) може незабаром заявити про завершення "енергетичного перемир'я" та посилити удари по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як пише ISW, досі точні параметри перемир'я, включаючи дату його завершення, залишаються незрозумілими. Водночас голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров, у коментарі російським ЗМІ заявив, що "таких домовленостей (енергетичного, - ред.) немає" та нагадав, що Росія відхилила пропозицію Вашингтона щодо 30-денного повного припинення вогню.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков , своєю чергою, 15 квітня заявив, що Кремль уточнить дату закінчення "енергетичного перемир'я" у Міністерства оборони Росії й додав, що "все залежатиме від подальших наказів верховного головнокомандувача Володимира Путіна".
Окремо ISW додає, що з 18 березня російські офіційні особи, не маючи жодних доказів, регулярно звинувачують Україну у порушенні "енергетичного перемир'я".
"Російські війська можуть посилити дальні удари по Україні найближчими днями, оскільки перемир'я добігає кінця", - додає Інститут вивчення війни.
У березні Україна погодилась на пропозицію Вашингтона щодо 30-денного перемир'я. Однак Росія не підтримала цю ідею, заявивши, що ця угода "не вирішить проблем" РФ. Водночас без додаткових умов Москва погодилася лише на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Так чи інакше, країна-терорист продовжувала щоденні обстріли України, у тому ж числі й енергетичної інфраструктури.
Більше про перемир'я та що про нього казали Україна, США і Росія - у матеріалі РБК-Україна.
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