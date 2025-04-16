РФ может объявить об окончании "энергетического перемирия" и усилить обстрелы, - ISW

Как пишет ISW, до сих пор точные параметры перемирия, включая дату его завершения, остаются непонятными. В то же время глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, в комментарии российским СМИ заявил, что "таких договоренностей (энергетического, - ред.) нет" и напомнил, что Россия отклонила предложение Вашингтона по 30-дневному полному прекращению огня.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков, в свою очередь, 15 апреля заявил, что Кремль уточнит дату окончания "энергетического перемирия" у Министерства обороны России и добавил, что "все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего Владимира Путина".

Отдельно ISW добавляет, что с 18 марта российские официальные лица, не имея никаких доказательств, регулярно обвиняют Украину в нарушении "энергетического перемирия".

"Российские войска могут усилить дальние удары по Украине в ближайшие дни, поскольку перемирие подходит к концу", - добавляет Институт изучения войны.