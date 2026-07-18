РФ може недорахуватися 10 мільйонів тонн пшениці через українські удари

Загальнонаціональна паливна криза через удари українських дронів по НПЗ та бойові дії в Азовському морі суттєво ускладнили роботу фермерів на півдні Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Загальнонаціональна паливна криза - наслідок місяців ударів українських дронів по російських НПЗ - спричинила стрибок цін на дизель, потрібний для тракторів і комбайнів.
Робітники ферм у Ростовській області стоять у чергах півдня, аби просто заправити машину і дістатися до роботи.
Як блокада Азовського моря вплинула на продажі
Азовське море - основний вихід для експорту зерна з Ростовської області. Через обмеження судноплавства пропозиції купити зерно практично зникли.
Ситуація демонструє масштаб перебоїв для фермерів Росії - найбільшого у світі експортера пшениці - через посилену кампанію ударів України по енергетичній інфраструктурі та загострення морських бойових дій в Азовському та Чорному морях.
Що каже влада
Міністерство сільського господарства Росії заявило, що перспективи цьогорічного врожаю хороші, однак визнало занепокоєння з паливом у всіх регіонах, пообіцявши фермерам, що держава забезпечить необхідне паливо.
Оцінка аналітиків
За оцінкою аналітиків дослідницької компанії SovEcon, якщо військового рішення для відкриття Азовського моря не буде, а ситуація затягнеться на більшу частину другого півріччя, Росія може недопостачати на світовий ринок 5-10 мільйонів тонн пшениці.
Торік Росія експортувала понад 61 мільйон тонн зерна, включно з 46 мільйонами тонн пшениці.
За оцінками, фермери вже втрачають близько 1000 рублів за тонну зерна через зростання цін на дизель, а обмеження в Азовському морі фактично подвоюють цю суму. Фінансовий тиск може змусити фермерів ще більше скоротити площі посівів зерна, продовжуючи тенденцію, яка триває з 2022 року.
За даними Axios, подорожчання пального через ці атаки відчули навіть у США.
Сам Путін нещодавно визнав, що атаки українських дронів створили для Росії "певні проблеми з нафтопродуктами", хоча й запевнив, що ситуацію нібито вдається взяти під контроль.
Попри ці заяви, російські НПЗ наразі покривають лише близько 65% сезонної потреби країни у бензині - такий дефіцит став наслідком ударів по низці найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.