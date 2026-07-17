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Наслідки ударів по НПЗ Росії відчули навіть у США, - Axios

19:28 17.07.2026 Пт
2 хв
Російській владі дедалі складніше приховувати реальні наслідки українських атак
aimg Валерій Ульяненко
Наслідки ударів по НПЗ Росії відчули навіть у США, - Axios Фото: удар по Омському НПЗ (Getty Images)
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Успішні удари українських дронів по російських НПЗ завдали серйозного удару по нафтовій інфраструктурі РФ. Наслідки цієї кризи вже вийшли на глобальний рівень, спровокувавши подорожчання пального у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

На тлі постійних атак безпілотників Росія була змушена запровадити заборону на експорт свого пального. Це рішення, разом із напруженістю через війну з Іраном, призвело до зростання світових цін на енергоносії.

У США наслідки стали помітними вже цього тижня - ціни на дизельне пальне перевищили позначку в 5 доларів за галон (близько 55-60 грн за літр).

Причиною такого стрибка стала зміна логістики: традиційні покупці російського дизеля (зокрема Бразилія та інші країни, що розвиваються) почали активно шукати альтернативні джерела і звернулися до США. Саме цей додатковий зовнішній попит стимулює подальше зростання цін для американських споживачів.

Приховані масштаби кризи в Росії

Як зазначає видання, рішення Москви заборонити експорт пального є чітким "сигналом" про масштабні внутрішні потрясіння. Хоча РФ намагається ретельно приховувати або коригувати економічну статистику, приховати наслідки ударів стає дедалі важче.

За даними звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), ситуація для російської нафтопереробки стабільно погіршується:

  • з серпня 2025 року зафіксовано щонайменше 100 ударів по російських НПЗ;
  • у червні було завдано мінімум 10 успішних ударів по об'єктах.

Дефіцит, черги та імпорт з Індії

Керівниця відділу глобальних досліджень сировинних ринків JPMorgan Наталія Канева зазначила, що перебої з роботою НПЗ призвели до обмежень продажу пального та черг на російських АЗС. На деяких незалежних заправках ціни злетіли приблизно на 50%.

Ця криза вже б'є не лише по звичайних водіях, а й по ключових секторах економіки Росії: логістиці, комунальних службах, громадському транспорту та малому бізнесу. Аналітики наголошують, що дефіцит пального також створює серйозні загрози для майбутнього врожаю.

Влада РФ навіть розглядає можливість жорстко лімітувати продаж пального, щоб забезпечити ним транспорт, який розвозить продукти.

Водночас через неможливість задовольнити внутрішній попит власними силами, Росія планує збільшити обсяги імпорту бензину з Індії.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор визнав, що атаки українських дронів створили для Росії "певні проблеми з нафтопродуктами". Водночас він заявив, що ситуацію нібито поступово вдається взяти під контроль.

Попри ці заяви, російські НПЗ наразі покривають лише близько 65% сезонної потреби країни у бензині. Такий дефіцит став наслідком ударів українських дронів, які пошкодили та вивели з ладу низку найбільших НПЗ країни-агресорки.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки НПЗ пальне Дизпаливо
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