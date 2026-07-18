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РФ может недосчитаться 10 миллионов тонн пшеницы из-за украинских ударов

05:52 18.07.2026 Сб
2 мин
Рабочие часами стоят в очередях только для того, чтобы добраться до фермы
aimg Екатерина Коваль
Фото: Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире (Getty Images)

Общенациональный топливный кризис из-за ударов украинских дронов по НПЗ и боевых действий в Азовском море существенно осложнили работу фермеров на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Общенациональный топливный кризис - последствие месяцев ударов украинских дронов по российским НПЗ - повлек за собой скачок цен на дизель, необходимый для тракторов и комбайнов.

Рабочие ферм в Ростовской области стоят в юговых очередях, чтобы просто заправить машину и добраться до работы.

Как блокада Азовского моря повлияла на продажи

Азовское море - основной выход для экспорта зерна из Ростовской области. Из-за ограничения судоходства предложения купить зерно практически исчезли.

Ситуация демонстрирует масштаб перебоев для фермеров России - крупнейшего в мире экспортера пшеницы - из-за усиленной кампании ударов Украины по энергетической инфраструктуре и обострения морских боевых действий в Азовском и Черном морях.

Что говорят власти

Министерство сельского хозяйства России заявило, что перспективы урожая этого года хорошие, однако признало беспокойство с топливом во всех регионах, пообещав фермерам, что государство обеспечит необходимое топливо.

Оценка аналитиков

По оценке аналитиков исследовательской компании SovEcon, если военного решения для открытия Азовского моря не будет, а ситуация затянется на большую часть второго полугодия, Россия может не доставить на мировой рынок 5-10 миллионов тонн пшеницы.

В прошлом году Россия экспортировала более 61 миллиона тонн зерна, включая 46 миллионов тонн пшеницы.

По оценкам, фермеры уже теряют около 1000 рублей за тонну зерна из-за роста цен на дизель, а ограничения в Азовском море фактически удваивают эту сумму. Финансовое давление может заставить фермеров еще больше сократить площади посевов зерна, продолжая продолжающуюся тенденцию с 2022 года.

По данным Axios, подорожание горючего из-за этих атак почувствовали даже в США.

Сам Путин недавно признал, что атаки украинских дронов создали для России "определенные проблемы с нефтепродуктами", хотя и заверил, что ситуацию вроде бы удается взять под контроль.

Несмотря на эти заявления, российские НПЗ покрывают лишь около 65% сезонной потребности страны в бензине - такой дефицит стал следствием ударов по ряду крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

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