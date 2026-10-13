РФ може масовано атакувати Україну 3-4 рази на місяць: експерт оцінив спроможності ворога

Російські війська мають можливість щотижня завдавати точкових ударів балістичними ракетами, а масштабні атаки із застосуванням великої кількості балістики та крилатих ракет може проводити 3-4 рази на місяць.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

Як часто Росія може атакувати ракетами

Потенціал противника варто розділяти залежно від типу та масштабу повітряної атаки.

За словами експерта, Росія може щотижня застосовувати від 5 до 10 балістичних ракет для точкових ударів по окремих українських містах.

Масштабні комбіновані атаки з великою кількістю балістичних і крилатих ракет ворог, за оцінкою Мусієнка, здатен здійснювати 3-4 рази на місяць.

Сили оборони України впливають на плани ворога

Водночас можливості російських військ залежать від протидії України. Мусієнко зазначив, що ЗСУ завдають ударів по інфраструктурі запуску балістичних ракет уздовж кордону з Україною.

За його словами, такий удар був завданий і минулої ночі. Це ускладнює плани противника, зменшує його можливості для запуску ракет і, відповідно, послаблює загрозу нових атак.

Коли РФ востаннє масовано обстрілювала Україну

Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши 70 ракет різних типів і 130 ударних безпілотників.

Під ударом опинилися, зокрема, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська та Запорізька області. Головною ціллю була енергетична інфраструктура. Втім, під ударом також були житлові будинки, цивільні підприємства та склади.

Одним із найтрагічніших наслідків стала атака на Прилуки Чернігівської області: ракета Х-101 зруйнувала два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього удару в місті загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей, ще десятки людей постраждали.