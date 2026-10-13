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РФ может массированно атаковать Украину 3-4 раза в месяц: эксперт оценил возможности врага

17:40 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Кучерявец aimg Александр Мусиенко Эксперт
РФ может массированно атаковать Украину 3-4 раза в месяц: эксперт оценил возможности врага Фото: Жилые дома украинцев становятся мишенями врага во время атак (Getty Images)
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Российские войска имеют возможность еженедельно наносить точечные удары баллистическими ракетами, а масштабные атаки с применением большого количества баллистики и крылатых ракет могут проводить 3-4 раза в месяц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

Как часто Россия может атаковать ракетами

Потенциал противника следует разделять в зависимости от типа и масштаба воздушной атаки.

По словам эксперта, Россия может еженедельно применять от 5 до 10 баллистических ракет для точечных ударов по отдельным украинским городам.

Масштабные комбинированные атаки с большим количеством баллистических и крылатых ракет враг, по оценке Мусиенко, способен совершать 3-4 раза в месяц.

Силы обороны Украины влияют на планы врага

В то же время, возможности российских войск зависят от противодействия Украины. Мусиенко отметил, что ВСУ наносят удары по инфраструктуре запуска баллистических ракет вдоль границы с Украиной.

По его словам, такой удар был нанесен и минувшей ночью. Это усложняет планы противника, уменьшает его возможности для запуска ракет и соответственно ослабляет угрозу новых атак.

Когда РФ последний раз массированно обстреливала Украину

Напомним, в ночь на 7 октября Россия совершила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив 70 ракет различных типов и 130 ударных беспилотников.

Под ударом оказались Киевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Кировоградская и Запорожская области. Главной целью была энергетическая инфраструктура. Впрочем, под ударом также находились жилые дома, гражданские предприятия и склады.

Одним из самых трагических последствий стала атака на Прилуки Черниговской области: ракета Х-101 разрушила два подъезда пятиэтажного жилого дома. В результате этого удара в городе погибли 22 человека, среди них пятеро детей, еще десятки человек пострадали.

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