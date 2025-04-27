РФ може готувати нову тактику у наступальні операції в Україні влітку і восени, - ISW
Військове керівництво РФ, ймовірно, готується систематично інтегрувати використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку-восени цього року. Це може бути пов'язане з загрозою для окупантів через безпілотники ЗСУ.
Таких висновків дійшли експерти Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку американських аналітиків, так РФ, вірогідно, спробує "компенсувати досвідченість" українських операторів БПЛА.
У звіті зазначили, що 26 квітня Міністерство оборони РФ опублікувало кадри, на яких демонструється відпрацювання тактики наступу та оборони на мотоциклах у групах по 2-3 людини на полігоні. Ймовірно, на записі - елементи 299-го (десантного) полку ВДВ (98-ї дивізії ВДВ РФ).
На кадрах видно, що військові РФ можуть розробляти тактичну доктрину для систематичного наступального використання мотоциклів. Крім того, додають в ISW, вони, ймовірно, готуються "видавати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні".
Як розповів речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Павло Шамшин, українська розвідка зазначила, що російські загарбники навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах, що свідчить про те, що війська РФ, ймовірно, все частіше використовуватимуть мотоцикли в наступальних операціях в Україні влітку та восени 2025 року.
Також Шамшин зазначив, що мотоцикли дозволяють російським окупантам підвищити швидкість і маневреність, що важливо для уникнення ударів українських безпілотників. Проте, додав він, гучний шум мотоцикла не дає водієві почути наближення БПЛА українських захисників.
В ISW зазначили, що вони спостерігають "зростання тенденції російських підрозділів, які проводять механізовані та комбіновані моторизовані штурми та перевозять піхоту з мотоциклами та цивільною технікою по всій лінії фронту".
В Інституті додають, що командування РФ "продовжує адаптувати свою тактику, щоб компенсувати удари українських безпілотників та, ймовірно, пом’якшити обмеження російських військових у техніці через великі втрати бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року".
Зокрема, йдеться у публікації ISW, нещодавно війська РФ просунулися під час моторизованого штурму поблизу Багатира, який повністю складався з мотоциклів і цивільної техніки.
Мотоциклетні атаки військ РФ
Нагадаємо, близько тижня тому військові 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ розповіли, як на Торецькому напрямку захисники розбили штурм російських байкерів на підступах до позицій.
Зауважимо, що війська РФ активно почали використовувати мотоцикли, сподіваючись на їх маневровість, щоб штурмувати українські позиції. Однак вони постійно потрапляють під прицільний вогонь українських операторів дронів.
Так, нещодавно протягом дня на одному з напрямків фронту воїни 3-го механізованого батальйону ЗСУ знищили близько 20 мотоциклів та щонайменше 20 одиниць ворожої техніки, включно з танками, БМП та МТЛБ. Загальні втрати противника оцінюють до 200 піхотинців.
Також нагадаємо, що на початку квітня ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Тоді оператори дронів знищили 18 мотоциклістів, які намагалися прорватися до передових позицій на мотоциклах, користуючись туманною погодою.
Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.
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