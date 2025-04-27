РФ може готувати нову тактику у наступальні операції в Україні влітку і восени, - ISW

Військове керівництво РФ, ймовірно, готується систематично інтегрувати використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку-восени цього року. Це може бути пов'язане з загрозою для окупантів через безпілотники ЗСУ.

На думку американських аналітиків, так РФ, вірогідно, спробує "компенсувати досвідченість" українських операторів БПЛА.

У звіті зазначили, що 26 квітня Міністерство оборони РФ опублікувало кадри, на яких демонструється відпрацювання тактики наступу та оборони на мотоциклах у групах по 2-3 людини на полігоні. Ймовірно, на записі - елементи 299-го (десантного) полку ВДВ (98-ї дивізії ВДВ РФ).

На кадрах видно, що військові РФ можуть розробляти тактичну доктрину для систематичного наступального використання мотоциклів. Крім того, додають в ISW, вони, ймовірно, готуються "видавати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні".

Як розповів речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Павло Шамшин, українська розвідка зазначила, що російські загарбники навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах, що свідчить про те, що війська РФ, ймовірно, все частіше використовуватимуть мотоцикли в наступальних операціях в Україні влітку та восени 2025 року.

Також Шамшин зазначив, що мотоцикли дозволяють російським окупантам підвищити швидкість і маневреність, що важливо для уникнення ударів українських безпілотників. Проте, додав він, гучний шум мотоцикла не дає водієві почути наближення БПЛА українських захисників.

В ISW зазначили, що вони спостерігають "зростання тенденції російських підрозділів, які проводять механізовані та комбіновані моторизовані штурми та перевозять піхоту з мотоциклами та цивільною технікою по всій лінії фронту".

В Інституті додають, що командування РФ "продовжує адаптувати свою тактику, щоб компенсувати удари українських безпілотників та, ймовірно, пом’якшити обмеження російських військових у техніці через великі втрати бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року".

Зокрема, йдеться у публікації ISW, нещодавно війська РФ просунулися під час моторизованого штурму поблизу Багатира, який повністю складався з мотоциклів і цивільної техніки.